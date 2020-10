.Claire Parsons, chanteuse luxembourgeoise

La Note Bleue a reçu une bien jolie surprise, elle est chanteuse, luxembourgeoise et bourrée de talents, cette femme pleine de charmes s'appelle Claire Parsons et sous ses airs de jeune fille encore à ses débuts, elle a fait preuve d'une grande lucidité et d'une belle humilité.

Encore un personnage de la scène luxembourgeoise qui ne finit pas de nous étonner !