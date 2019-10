Clara Haskil est une pianiste de très grand talent dont la carrière fût malheureusement entravée et bouleversée d’une part par une santé articulièrement difficile et fragile car défaillante depuis l’enfance et d’autre part par une santé particulièrement difficile et fragile car défaillante depuis l’enfance. Clara Haskil, qui a fait ses études de piano à Vienne puis à Paris, dût, en raison de ses origines juives, fuir la progression des troupes nazies qui, en 1942, envahissent la Zone Libre où elle s’était réfugiée. Elle gagnera, in extrémis, la Suisse où elle s’établit pour vivre les dernières années. Elle meurt de façon accidentelle à la Gare du Midi à Bruxelles où elle allait donner un concert.Emission faite en collaboration avec les Journées Européennes de la Culture Juive