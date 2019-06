Claude Nougaro 3/3

Le "Petit Taureau", comme on l'appelle affectueusement, avait deux passions : le jazz et Toulouse, sa ville natale. Du jazz à la java, l'auteur "Nougayork" était un artiste complet à la voix puissante, héritée de son papa baryton. Pionnier de la world music, avec ses influences brésiliennes précoces, il reste éternellement un chanteur curieux et ouvert sur la création.