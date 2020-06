Claude Ribouillault et Emmanuel Pariselle - Coronachansons 1

Cette émission est guidée par la démarche de Claude Ribouillault, musicien, collectionneur d'art populaire, écrivain, etc qui a attrapé le virus de "Sur l'Air de...". En effet, pendant et après le confinement, l'actualité lui a inspiré de nombreux textes dans l'esprit des chansonniers et il nous fait partager sa démarche, sur les pas de ses prédécesseurs, par exemple les soldats de la guerre de 14.