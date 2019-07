Florilège baroque : Claudio Monteverdi, une gloire tardivement reconnue.



Joué pendant sa vie et une cinquantaine d'années après sa mort, Claudio Monteverdi commença d'abord à tomber dans l'oubli et fut totalement négligé pendant deux siècles. C'est seulement au ours des 80 dernières années qu'on l'a vraiment redécouvert et reconnu comme l'un des plus grands personnages de la musique.