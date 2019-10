Comme dit l'adage : "La valeur n'attend pas le nombre des années". C'est le cas pour ce jeune trio, CLEAVER : deux frères d'à peine 20 ans et leur oncle (plus expérimenté dirons-nous...) se rejoignent en 2018 autour d'une même passion : la musique, particulièrement le Métal ! Et moins d'une année plus tard, ils ont déjà joué chez Paulette à Pagney-derrière-Barrine, le temple du Rock en Lorraine ! C'est dire si ce jeune groupe a de l'avenir... Découverte avec Pierre Merciol dans Talents d'ici.