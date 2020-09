Clifford brown. Helen,Sarah,Art et les autres

« Portrait en bleu » est une émission qui est consacrée à décrire la vie et l'oeuvre de musiciens de jazz. Les quatre premières sont consacrées au trompettiste Clifford Brown, né en 1930 et disparu en 1956 à l'âge de 25 ans, quelques années pour écrire une légende. Ce second épisode s'intitule « Helen, Sarah, Art et les autres », chaque émission « Portrait en bleu » se terminera par un standard de jazz, pour cette première, je vous propose « But not for me » interprété par John Coltrane.