Jean-Pierre Thomassin

Photographe de métier, JP n'en est pas moins passionné par les sons et les musiques, surtout lorsqu'ils sont joués à la sauce country.

C'est donc tout naturellement que JP transmet son amour pour les voyages et la musique grâce à son bus de Coast to coast, en nous nous emmenant chaque semaine à la découverte des grands espaces américains. Et quoi de mieux qu'un bon vieux "Greyhound" pour la découverte du nouveau monde des États-Unis en mode "Road Trip"!?

Soyez donc les bienvenus à bord de son bus pour y découvrir l’Amérique en musique !



"See you soon and stay tuned !"