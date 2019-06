Coleman Hawkins 1

Tous les mardis à 20h00

Voix chaude et feutrée, chaque semaine All my Jazz... vous donne rendz-vous avec le jazz sous toutes ses formes. Une émission ponctuée d'interventions courtes en alternance avec un habillage d'antenne qui marque aussi l'ambiance jazz, qu'il soit classique, blues, vocal, soul, roots, électro, latino...