Collectif Chemin Neuf Worship et l'Ecole Pierre

-Collectif Chemin Neuf Worship: Tu es notre Dieu

Aujourd’hui, on commence par la sortie du premier album du Collectif Chemin Neuf Worship. Le titre de cet album est AMDG et laisse résonner l’appel de ce Collectif du Chemin Neuf: proclamer la gloire de Dieu ! Artistes appelés à partager leur foi, ils ont à cœur de proclamer l’amour de Dieu à travers la musique. Ils croient que la musique est un moyen formidable pour annoncer Dieu au monde. De la world music à la synthpop, en passant par le reggae, cet album est un mélange de styles et d’influences appelés à ouvrir nos cœurs à la louange Ad Majorem Dei Gloriam, ce qui signifie pour la plus grande gloire de Dieu d’où le titre AMDG !! Leur création s’adresse à tous : adolescents, jeunes, familles, aînés… Un seul cœur pour louer Dieu !

-Ecole Pierre: Trois fois

Nous nous sommes rendu compte que nous n’avions jamais bien pris le temps de vous faire découvrir ce qu’est vraiment l’école Pierre, et quels genres de projet elle porte. C’est pourquoi aujourd’hui nous vous faisons découvrir un titre issu de l’album écris par la première promotion de l’école. Ce titre s’appelle Trois Fois, écris par Matthieu Roussel, il rappelle qu’en dépit de tous nos échecs, Dieu ne nous lâche pas, mais au contraire nous tend toujours une main favorable.

Cette album est une réalisation musicale mais aussi graphique et audiovisuelle, entièrement produite par l'école. l’EP « C’est notre histoire » vient concrétiser une année d’apprentissage et d’investissement pédagogique. Regroupant des chants de louange aux sonorités pop et urbain, le tout enveloppé dans une identité visuelle colorée et symbolique.