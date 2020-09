Collectionner les livres d’heures au Château de Chantilly et l'actualité de la musique chrétienne

L'exposition Collectionner les livres d'heures Trésors du duc d’Aumale au Château de Chantilly (Oise)

Le Cabinet des livres propose une nouvelle approche virtuelle des Très Riches Heures du duc de Berry et resitue ce manuscrit mythique au centre d’une collection princière de plus de cinquante heures manuscrites ou imprimées. À la fin du Moyen Âge, tandis que les meilleurs peintres renouvellent l’iconographie des livres de dévotion privée, les libraires proposent des heures personnalisables à la demande. Les heures accèdent ainsi d’emblée au rang d’œuvres d’art et d’objets de collection.

Renseignements: https://domainedechantilly.com/fr/event/collectionner-les-livres-dheures/#:~:text=Tr%C3%A9sors%20du%20duc%20d'Aumale&text=Le%20Cabinet%20des%20livres%20r%C3%A9v%C3%A8le,l'inventivit%C3%A9%20particuli%C3%A8re%20du%20genre.



L'actualité de la musique avec Guillaume Cail de l'Ecole Pierre

-M: L'autre paradis

Extrait de l'album "Lettre infinie" sorti en 2020. Matthieu Chedid rend un hommage discret à Michel Berger et France Gall, les parents de son ami Raphaël Hamburger à qui la chanson est dédiée. Ingénieur du son, superviseur musical et producteur, Raphaël Hamburger a depuis toujours eu un pied dans la musique, travaillant avec HollySiz, Polo & Pan et sur de nombreux films dont "Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté", "Le passé", "Grace de Monaco" ou "Mon inconnue". En 2007, il avait participé avec Matthieu Chedid sur la version française de la chanson de Sean Lennon "Parachute", rebaptisée "L'Éclipse" en duo avec -M-. Touché par le drame vécu par son « grand ami » de longue date, le musicien a mis des mots sur cette épreuve à travers "L'autre paradis".

-Sebastien Corn feat La Chapelle Musique: J'essaierai encore

« J'essayerai encore » est née de la collaboration entre Sebastien Corn, pasteur et directeur de création à l'église la Chapelle et leader du groupe Impact Musique ainsi que de Samuel Olivier, auteur, compositeur, interprète et conducteur de louange. Il fait également partie des leaders du Collectif Cieux Ouverts, un groupe de louange interdénominationnel et intergénérationnel basé en France.

-Matt et Sarah Marvane: Christ est la lumière du monde