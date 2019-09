Comme au Festival Interceltique de Lorient

La 49ème édition du Festival Interceltique de Lorient (le FIL) vient de se terminer il y a quelques semaines avec un record d'affluence inégalé. Un peu de nostalgie pour ce grand festival des musiques Tout azimut de la celtitude planétaire. Alors on va s'y replonger avec des formations qui ont posées leurs instruments par le passé ou lors de cette édition, pour créer la liesse et l'enthousiasme. On ne peut imaginer ce festival si on n'y est jamais allé, tant la musique et l'ambiance transcende les foules de jeunes et de moins jeunes...