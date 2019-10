"Comme Bach" avec le Madrigal de Lille

Le Madrigal de Lille est presque une institution, puisqu'il a été fondé en 1967 ! Il est dirigé depuis 5 ans par une jeune cheffe de choeur, Madeleine Saur :

Madeleine Saur est claveciniste, cheffe de chœur et chanteuse.

L’apprentissage du clavecin, dans les classes de Françoise Marmin, Aline Zylberajch et Christine Héraud, a ouvert à Madeleine Saur les portes de la musique ancienne, réunissant à la fois la rigueur de l’instrument soliste et la liberté de la musique de chambre grâce à la basse-continue.

Après plusieurs expériences en chœurs, Madeleine a intégré le chœur Mikrokosmos, et en a assisté Loïc Pierre, le chef de chœur. Cette expérience a forgé son apprentissage de la direction de chœur, ses envies, ses choix artistiques. Elle se forme alors à la direction de chœur dans la classe de Catherine Simonpiettri (Sequenza 93).

Passionnée de rencontres humaines et artistiques, elle fonde le chœur Azimuts en 2013, avec lequel elle imagine des spectacles entièrement mis en espace, qui racontent des histoires au public et le plongent dans une expérience auditive, visuelle et sensitive nouvelle.

Ayant la volonté de diversifier son activité artistique, Madeleine Saur créé, avec deux comparses, le premier spectacle du trio vocal humoristique Les Trois Moustiquaires, Vulgarisation Pétillante de Rudiments Musicaux.

Au travers du programme "Comme Bach", le Madrigal de Lille veut revenir aux sources de la musique de Jean-Sébastien Bach; En effet, elle était composée, par le maître de chapelle, pour les offices protestants du dimanche et pour les grandes fêtes qui rythmaient l'année liturgique, et l'assemblée chantait le cantus firmus, ou mélodie principale, en langue vernaculaire comme le voulait la Réforme, afin de saisir le sens des mots prononcés.

Seront donc interprétés de célèbres motets : Singet dem Herrn ein neues Lied ; Komm, Jesu komm ; Jesu, meine Freude.

Mais aussi, la création d'une pièce, commandée au compositeur Jean-Christophe Rosaz, dans laquelle le Madrigal de Lille sera accompagné par un "choeur éphémère" qui chantera ce qui était dévolu à l'assemblée, à l'époque du Cantor de Leipzig.

Ce choeur éphémère est ouvert à tous ceux qui le souhaitent . Pour cela, s'inscrire à l'adresse suivante : contact@lemadrigaldelille.fr

Voici également les dates des répétitions, ce qui peut éclairer une participation à ce projet :

- mardi 15 octobre : 18H30-19H30

- samedi 30 novembre : 15H-19H

- mercredi 5 février : 20H-22H

le concert est prévu le samedi 8 février à 20H30 dans l'église du couvent des Dominicains, 7 avenue Salomon à Lille.

Le programme "Comme Bach" est soutenu par la mairie de Lille.

Projet à venir : "Les Planètes", concert faisant partie de la saison du Colisée. Le choeur chantera , accompagné par l'orchestre flamand Orfeo, dirigé par Rik Ghesquière.

Concerts prévus le 9 mai à Dixmude et le 6 juin à la Piscine de Roubaix.

Ce projet est soutenu par la Région Hauts-de-France et la Communauté Flammande

Le Madrigal de Lille a produit un CD intitulé "Double choeur" :

Avec Double Choeur, le Madrigal de Lille propose pour la première fois un concert-programme en CD ! Une aventure musicale et humaine que nous avons la joie de vous faire partager en ce début d’année 2019.Ce programme de la saison 2017-2018 a été présenté en concert dans la métropole lilloise ainsi qu’à Bruxelles.

Double Chœur : Réunion de deux chœurs à voix égales ou à voix mixtes, qui peuvent alterner ou fusionner. Deux entités dialoguent, se questionnent, se tournent autour, se fondent ou se répondent.

La fin de la Renaissance italienne, son architecture flamboyante, faite de dorures et balcons, a vu Victoria, Palestrina ou encore Allegri user de l’écriture en doubles chœurs. Le programme Double Chœur du Madrigal de Lille, créé par la cheffe de chœur Madeleine Saur, met en lumière cette musique riche et sereine.

Nous la mettons en regard avec de la musique écrite par des compositeurs d’aujourd’hui, avec les mêmes textes religieux, et, pour certaines pièces, une sensation ou une réelle écriture en double-chœur.

Le programme du CD comprend notamment une pièce créée par le Madrigal de Lille le 16 décembre 2016, le Super Flumina Babylonis de Rémi Studer, permettant au chœur de remplir l’objectif que le Madrigal de Lille s’est fixé d’inscrire à son répertoire de nouvelles pièces de compositeurs vivants.

Magnificat, Thomas Luis de Victoria

Magnificat, Arvo Pärt

Super Flumina Babylonis, Luca Marenzio

Super Flumina Babylonis, Rémi Studer

Miserere, Gregorio Allegri

Miserere, Andres Lemba

Pour une commande de ce CD, vous adresser à : contact@lemadrigaldelille.fr