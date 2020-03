​Comme John, duo féminin 100% auvergnat (2)

On poursuit notre mini-live ! Et aujourd’hui, les Comme John interprètent un titre de La Grande Sophie.

Ce titre, comme Dis quand reviendras-tu de Barbara fait aussi partie de l’histoire du duo auvergnat. Quand le mois d’avril, est « l’une des chansons qu’on a commencé à chanter sur scène » explique Claire. Et puis aussi, un plaisir personnel pour les deux sœurs : « La Grande Sophie on adore ».



Un nouvel album dans les tuyaux

La date de sortie est déjà connue, le 15 mai 2020. C’est le deuxième album des Comme John, en français, après Illusion sorti en 2017. Pour ce nouveau disque, 9 chansons avec des « paroles assez mélancoliques mais on a aussi mis de la pop » souligne Claire. Et pour les plus impatients, elles ont déjà dévoilé un titre. Ça s’appelle Au Loin.