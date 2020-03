​Comme John, duo féminin 100% auvergnat 3/5

La suite de cette série consacrée, cette semaine, au duo auvergnat Comme John. Et pour ce troisième jour, Gaëlle interprète Les filles de 1973 de Vincent Delerm.

Ce titre, l’un des premiers, de Vincent Delerm est sorti en 2004. Une musique « à la description très simple et à la fois très poétique » résume Gaëlle. Pour cette reprise dans notre mini-live, elle a donc choisi de rester fidèle à cette philosophie. « Je suis allée au plus simple » explique-t-elle. Une façon de faire un clin d’œil à un artiste « qu’on apprécie ».



Une tournée en stand-by, la sortie du nouvel album maintenue

Les Comme John devaient se rendre en Gironde en ce mois de mars et en avril. Toutes les dates ont été reportées pour le moment. Le duo qui réalise une trentaine de concerts par an, espère pouvoir chanter « à l’autonome si c’est possible ». En attendant, leur nouvel album devrait bien sortir au mois de mai. De toute façon, il « est bouclé » assure Gaëlle. Il comportera 9 titres. D’autres clips après Au Loin sont aussi dans les tuyaux.

CI-dessous, lav version originale de Vincent Delerm et la version des Comme John.