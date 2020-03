​Comme John, duo féminin 100% auvergnat 5/5

La fin de notre mini-live consacré aux deux sœurs, Claire et Gaëlle. Et pour ce dernier rendez-vous, Claire revient avec un mashup. Après Aloïse Sauvage, hier, c’est La Grande Sophie.

Le duo aime cette artiste. Déjà Mardi, elles nous proposaient un remake de Quand le mois d’avril. Et aujourd’hui Claire revient avec un mashup. Pour rappel, c’est plusieurs chansons regroupées en une seule.

Et pour que ça reste naturel, « on ne fait que deux ou trois prises maximum » assure Claire. Cette idée est née d’un défi des deux sœurs. Mais depuis, les Comme John en propose aussi lors des concerts : « c’est le public qui choisit 3 chansons » et après 10 secondes de préparation, c’est parti.

Voici le dernier mashup de Claire et les versions originales des titres de La Grande Sophie : Quand le mois d'avril, Une vie et Ne M'Oublie pas.