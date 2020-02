Le lundi à 12h et 20h, le dimanche à 11h00

Chaque semaine Alex Benvenuto, Laurent Lapchin et Cédric Fioretti, musiciens de la Compagnie So What partagent leur passion du jazz. Au programme, du jazz contemporain, des groupes de la région, des interviews de musiciens, de responsables des lieux de jazz..."Comme à la radio" c'est votre émission jazz chaque lundi à 12h03 sur RCF Nice Côte d'Azur. Lien vers le site de la Compagnie So What