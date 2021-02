Comment enseigner la musique quand cela est devenu impossible?

Nicolas Wache s'est orienté après une formation classique vers le jazz et la musique électronique. Percussionniste de formation, il participe régulièrement à des plateaux télé ; il est aussi créateur de spectacles. Benoit Payement est violoncelliste : médaille d'or au CNR de Lille, il participe régulièrement à des formations de chambre et à des festivals. Tous deux ils enseignent (ou ont enseigné) la musique aux collégiens et lycéens de l'Institution libre de Marcq-en-Baroeul. Au cours de l'émission, ils évoqueront leurs difficultés et leurs inquiétudes dans la période trouble que nous traversons, mais aussi et surtout le bonheur qu'il y a à être musicien et à faire vivre malgré tout la musique.