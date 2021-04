Compose, Interpréte, Servir

C'est le crédo de Grégoire Rolland, compositeur, organiste titulaire de la Cathédrale Saint Sauveur d'Aix en Provence et professeur de composition, d'orchestration et d'écriture au Conservatoire du grand Avignon.

C'est pour faire découvrir la richesse du patrimoine architectural de la Cathédrale que l'artiste a imaginé et composé un cycle d'orgue qui met en valeur les sacrements de l'Eglise, inspiré par des mélodies grégoriennes.

Ces pièces se veulent l'écho musical des oeuvres picturales présentes dans l'édifice au nombre de sept tableaux représentant les sept sacrements.

Elles se situent dans le Baptistère du Cinquième siècle.

Pour compléter l'oeuvre, il y est adjoint un huitième sacrement pour être conforme aux huit modes du chant grégorien.

Le cycle d'orgue est présenté sous la forme d'un disque intitulé " Les Sacrements", il est composé et interprété par Grégoire Rolland avec le précieux concours du Choeur Grégorien de la Cathédrale d'Aix en Provence.

Le disque paraît chez Hortus éditions.