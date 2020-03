Concert au profit du Cameroun

Françoise Leleu est médecin et est partie deux ans au Cameroun. Elle y a travaillé dans un centre hospitalier et y a notamment mis sur pied une banque de sang. Elle a dû rentrer récemment en Belgique pour raisons de problèmes de santé, mais n’attend qu’une chose : repartir là-bas où les besoins sont immenses.



Faute de moyens, de matériel en ordre de fonctionnement, de sang, de lits, … des gens meurent chaque jour et particulièrement des enfants.



Afin de leur venir en aide, nous avons donc mis sur piedun concert en l'église st Loup ce 25 avril.