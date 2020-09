Concert autour de la musique de Stevie Wonder à Dudelange

Ce mercredi 7 octobre à 20 heures, se déroulera un superbe concert dans l’une des plus belles salles de la région : l’Opdershmelz de Dudelange au Luxembourg. Ce concert reposera sur la musique de Stevie Wonder qui sera interprétée par le trio du pianiste Arthur Possing auquel s’ajouteront la chanteuse Valérie Grashaire et le trompettiste Stéphane Belmondo qui avait déjà commis en 2004 un album totalement consacré au musicien américain.