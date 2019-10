Cette semaine nous vous présentons le concert de Kyclos ce vendredi 11 octobre à Tours salle Ockeghem, pour des chants et des musiques de Crète et d'Asie Mineure.

Un voyage poétique et musical au coeur de la Méditerranée.

Pour nous en parler nous recevons Nicole Chavignot, membre de l'association Darah Afghanistan Touraine qui est à l'origine de ce concert.

Il sera donné à 20h30 au profit des écoles d'Istalif en Afghanistan.

Réservations: 06 78 46 15 12 ou nicolechav37@gmail.com