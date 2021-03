Concert de musique américaine, par la cheffe d'orchestre Marin Alsop

Liste des œuvres et des enregistrements :



Leonard Bernstein : « mambo », extrait de West Side Story, par l’orchestre symphonique de Sao Paulo, dirigé par Marin Alsop.

CD Naxos



George Gershwin : 1er mouvement du concerto pour piano de, avec le pianiste Jean-Yves Thibaudet, et l’orchestre de Baltimore, sous la direction de Marin Alsop.

CD Decca



Samuel Barber : 2ème mouvement du concerto pour violon et orchestre, par James Buswell, violon, et le Royal Scottish national orchestra, sous la direction de Marin Alsop.

CD Decca



George Gershwin : rhapsodie in blue, avec le pianiste Jean-Yves Thibaudet, et l’orchestre de Baltimore, sous la direction de Marin Alsop.

CD Decca



Béla Bartók : final du concerto pour orchestre. Marin Alsop dirige l’orchestre de Baltimore.

CD Decca (Spotify)



Samuel Barber : intermezzo du 3ème acte, par le Royal Scottish National Orchestra, sous la direction de Marin Alsop.

CD Naxos