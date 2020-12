Concert de Noël Saint Thomas

"Noëls baroques – Noëls romantiques à Saint-Thomas





Avec Jean-Noël TEYSSIER, ténor

Daniel LEININGER, au Grand-Orgue historique



J.A. Silbermann (1741)



Georg Friedrich HAENDEL

Overture in Messiah

Comfort ye my people – récitatif

Every valley shall be exalted – air

And the glory of the Lord – choeur







Johann Sebastian BACH

O du von Gott erhöhte Kreatur - extrait de la cantate BWV 121







Théodore DUBOIS

Noël



Camille SAINT-SAËNS

Domine, ego credidi Extrait de l’Oratorio de Noël op.12







Alexandre GUILMANT

Noël alsacien - Schlaf wohl, du Himmelsknabe du







Gioachino ROSSINI

Domine Deus Extrait de la Petite Messe Solennelle







Alexandre GUILMANT





Offertoire sur les Noëls -Chantons, je vous prie, Noël hautement / Le Messie vient de naître Orgue







Chantons Noël



Douce nuit - Stille Nacht – Silent night

O peuple fidèle

Il est né le divin enfant