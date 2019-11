Concert des Swing Gospel Singers le 16 novembre à La Riche

Ce samedi 16 novembre les Swing Gospel Singers donneront leur concert annuel à la Pléiade à La Riche.

Swing Gospel Singers, ce sont des voix (8 chanteurs), des rythmes soul, R&B, jazz, avec un répertoire de gospel traditionnel et contemporain. Du rythme, des vibrations, du Gospel sensible et plein d’émotions, un dynamisme communicatif. L’énergie déployée, le plaisir partagé et le groove des interprétations ont déjà été appréciés lors de nombreuses prestations/concerts privés ou publics depuis 2015.

Les Swing Gospel Singers seront accompagnés par leurs musiciens talentueux (Steven Daviet à la batterie – Rémi Viala à la basse – Gabin Lesieur au clavier)

Pour en parler nous recevons Nathalie Lhomet, chef de choeur des Swing Gospe Singers et Stéphane Pradillon, chanteur au sein de cette formation.