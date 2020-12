Concertos vocaux et sonates de la Collection Düben (XVIIe siècle)

Le XVIIe siècle était friand des collections d’objets précieux, d’objets rares et d’artefacts de toutes sortes rassemblées par leurs propriétaires souvent à grands frais. Leur but était de montrer le lien universel entre les choses ainsi que la variété et les secrets de l’ordre cosmique-divin. Si l’on transpose cette démarche à la musique, on pense immédiatement à l’énorme collection du maître de chapelle de la cour suédoise Gustav Düben (1628-1690), dont l’intérêt ne connaît pas d’équivalent. Partons à la découverte de quelques pages manuscrites ou éditées, concertos vocaux et sonates de divers auteurs, figurant dans cette riche collection.