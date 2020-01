Concours Pianissima

La métropole peut s’enorgueillir d’avoir deux concours de piano. Les 21 et 22 mars le concours international de piano Pianissima à Marcq en Baroeul ouvrira ses portes aux talents de tous âges et de tous niveaux. En effet se côtoient à ce concours des amateurs autodidactes et des concertistes internationaux de haut niveau. Le concours fête Beethoven en cette année et toutes les pièces imposées sont de ce compositeur. François Dumont est l’artiste invité. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de piano nombreux dans notre région mais aussi une belle occasion pour tous les amoureux de Beethoven !