Corde : des influences classiques qui se mélangent à l’électro

Une musique narrative, suggestive, Un univers feutré, contemplatif, ou les influences classiques se mélangent à l’électro….

Le 1er EP de Corde, sobrement nommé Concorde sortira à l’automne 2019.

Le 1er clip paraîtra, quant à lui, début mai. Elvis has left the building a été réalisé par le Collectif des routes. Ambiance onirique garantie mais je ne vous en dit pas plus...