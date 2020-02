Cordes sensibles

Thibaut Garcia, Julien Chauvin et Goran Brégovic, chacun dans le style et le répertoire qui leur appartient développent dans leur mode d'expression une suprême sensibilité par l'usage de leurs instruments à cordes respectifs.

Ainsi, Thibaut Garcia vénérera J.S.Bach à l'Amphithéâtre Mozart du conservatoire.

Julien Chauvin et son Concert de la Loge, aux Matinées Musicales d'Arles célébreront le double anniversaire de la naissance en 1770 de Beethoven et Antoine Reicha en proposant en première mondiale une symphonie inconnue du compositeur franco-tchèque.

Quant à Goran Bregovic et ses musiciens de l'Orchestre des Mariages et Enterrements, il livrera l'histoire des Trois lettres de Sarajevo pour marquer la conciliation des trois religions, chrétienne, juive et musulmane lors d'un concert de prestige à l'Opéra Confluence avec la précieuse complicité de l'Orchestre Régional Avignon Provence dirigé par Jean Deroyer.