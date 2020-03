[CORONAVIRUS] Evénements annulés : un "séisme" pour le milieu culturel... Exemple avec le festival Détours de Babel

Comme le reste de la société, le milieu culturel est fortement impacté par la situation actuelle, tous les événements (concerts, spectacles) sont annulés ou reporté.

C'est le cas du Festival Détours de Babel dont la 10ème édition devait avoir lieu du 26 mars au 19 avril à Grenoble et en Isère, son directeur Benoit Thiebergien réagit sur cette décision, qu'il a du prendre dès vendredi dernier, qui impacte toute son équipe, et bien sûr les artistes et structures partenaires...