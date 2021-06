Entre quiproquos amoureux et affres de la jalousie et du doute, Mozart, avec Cosi fan tutte nous livre un de ses opéras les plus abouti.

Guglielmo et Ferrando sont deux officiers certains de l'amour de leur promise. Don Alfonso, leur vieil ami part du principe bien arrêté que toutes les femmes sont infidèles. D'ailleurs pour le prouver et pour 100 sequins, les deux officiers vont se travestir en albanais et chacun va courtiser la fiancée de l'autre et on verra bien ce qu'on verra bien et ils vont voir en effet ...