COSMOCRACY INC. (rediffusion)

Back to the 70's cette semaine dans Talents d'ici avec Cosmocracy Inc. , quatre nancéiens d'à peine 20 ans passionnés de Rock progressif dans la droite lignée des Who, des Pink Floyd ou encore des Doors... En témoigne leur premier EP "A ride across your mind" à découvrir dans cette émission Talents d'ici présentée par David Meynard !