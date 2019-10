Coup d'parquet 2019, un festival celtique à Mamers

Les 1,2 et 3 Novembre à Mamers aura lieu la sixième édition de coup d'parquet, un festival celtique de bals Folk, de Fest Noz, de musique irlandaise à tous les étages mais pas que... A ce rytme, la ville de Mamers et ses environs vont taper du pied et se divertir comme jamais. L'occasion de faire un tour à Mamers. Au micro de Folk en Stock, l'instigatrice de ces belles réjouissances, Cindy Krasna.