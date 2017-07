Coup de coeur

Les coups de cœur musicaux de nos animatrices d’antenne







Chaque semaine Cécile Chappuis et Elise Chardonnet passent en revue leurs discothèques et vous proposent leur coup de cœur de la semaine. Parmi les musiques oubliées, les titres de la playlist RCF, les grands classiques ou des artistes en tournée sur les scènes locales…Des choix documentés, illustrés et partagés.