Coup de projecteur sur les groupes Lorrains...la chronique de Denis !

"A l'heure où vient la lumière, Là entre la vague et l'aile, Au début du monde, De l'hiver à l'été, Ouvre les portes de la mer . Avec la main du vent, Des oiseaux d'océan, Danse les nuages, Ouvre les portes de la mer..." MANU LANN HUEL . Le groupe OFFSHORE et l'hommage à JACQUES PELLEN : continuons à découvrir ce merveilleux album, STANDING ON THE SHORE commencé avec JACQUES ... Ecoutons LA DANSE DES MACAREUX, (DAN AR BRAZ) . Bienvenue dans cette 888 ème émission de FOUS DE FOLK !

Hé oui toujours à l'affiche : le groupe MANIGALE et son album LES VACHES . On poursuit avec MAZURKA DES NEONS : A danser sur patinoire au clair de lune pas loin d'une forêt remplie de caribous bleus ...

Les copains SONERIEN DU et leur album SEIZH !! (2012) : COAT AN FLOZ ( scottish) : Allez ! Poussez les meubles :on danse !

Nos amis du BAGAD DE LORIENT, SONERIEN AN ORIANT et leur tout dernier album : MESKAJ : on retrouve notre bagad chouchou avec une suite : AU MOIS DE MAI, ON FAIT L'AMOUR, ON BOIT LE VIN : enchainement : CHANSON DU MOIS DE MAI/ON FAIT L'AMOUR ON BOIT LE VIN/ROND DE LOUDEAC/BALEU/ROND DE LOUDEAC

Et maintenant un petit voyage dans le temps passé avec PIERRE DE GRENOBLE, album de GABRIEL ET MARIE YACOUB : 1973 . On les retrouve avec BRANSLES DE BOURGOGNE : dancerie de la Renaissance. Ces airs sont traditionnels . MARIE,dulcimer/GABRIEL,bouzouki/MARC RAPILLARD,violon/DAN AR BRAZ,guitare électrique / GERARD LAVIGNE,basse/GERARD LHOMME,tabor et ALAN KLOATR,cromorne

Evasion garantie avec l'ORCHESTRE INTERNATIONAL DU VETEX (2012)et son album CUMBIA INTERNACIONAL : une formation transfrontalière : 15 musiciens originaires des Flandres, de Wallonie et du Nord de la France : univers musical qui voyage de l'Europe des Balkans à la musique cumbia sud-américaine en passant par l'Afrique et la Méditerranée. Né en 2004 : unissant leur force en fanfare pour protester contre la menace de destruction d'une ancienne usine de fabrication de textiles à Vetex....

Retrouvons le plancher de la danse avec le groupe PAIN D'EPICES et son album DE TRAVERS (2002) : COMME ON VEUT : en place pour un rond de St Vincent !

L'OCCIDENTALE DE FANFARE - FRANCIS MOUNIER et l'album OMAR LE CHAUVE (2000) : belle équipe d'artistes qui nous embarque SUR LE GAZ :" C'est un jeu : les joueurs sont les instrumentistes, plusieurs terrains de jeu définis par les différentes tonalités; ou chaque manche est ponctuée par une ritournelle, toujours la même, interprétée par un seul instrument, c'est un morceau qui avance, une espèce de marche pour fanfare joyeuse ."

Nous retrouverons également notre ami DENIS RICATTE par téléphone pour notre toute nouvelle rubrique " COUP DE PROJECTEUR SUR LES GROUPES LORRAINS ", avec un groupe " surprise" pour 2 morceaux : un rondeau : ROSETTE ET ANATOLE et une valse : MATHIEU ... De quel groupe sagit il ? A découvrir :)



Bonne écoute et à la semaine prochaine ^^ VALERIE ET YVES www.folk57.com