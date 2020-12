Coups de coeur 2020 et le "Bonbon & C°"

Niccolo JOMMELLI

Requiem en Mi Majeur

- Introïtus

- Communio

Choeur et Orchestre Ghislieri - dir: Giulio Prandi

Arcana (2019)

Denis GAUTIER

- Les larmes de Gautier, ou Le tombeau de Blancrocher

Pierre Gallon (clavecin)

L’Encelade (2019)

Jean Sébastien BACH

Sonate pour violon et clavecin en do mineur BWV 1017

- les 2 derniers mouvements Adagio et Allegro

Lina Tur Bonet (violon), Dani Espasa (clavecin)

Aparté (2019)

Georges Frédéric HAENDEL

Sonate pour violon et clavecin en Re Majeur HWV371

- les 2 derniers mouvements Larghetto et Allegro

Lina Tur Bonet (violon), Dani Espasa (clavecin)

Aparté (2019)

Wolfgang Amadeus MOZART

Sonate pour piano en si bémol majeur K378

- Andantino sostenuto

- Rondo-Allegro

Isabelle Faust (violon)

Alexander Melnikov (piano-forte)

Harmonia Mundi (2020)

---------------------------------

Bonbon & C°:

Jean Chrétien BACH (ou Johann Christian BACH)

Quatuor en Sol Majeur André opus 2: les 2 mouvements: Allegro et Rondo Allegretto

Ensemble Florilégium

Channels Classics (1995)