Cours d'histoire

Le reggae est apparu à la fin des années 1960. Il set le fruit de nombreuses rencontres et de métissage: évolution du Ska et du Rocksteady, il trouve ses racines dans les musiques tradiotionnelles caraïbéennes comme le Mento et le Calypso, mais aussi très influéncé par le Rythm'n Lues, le Jazz et la Saoul music.