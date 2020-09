Couturiers de danse et l'actualité de la musique

Couturiers de danse au Centre National du Costume de Scène à Moulins

Depuis un siècle les grands couturiers ne cessent de sublimer sur scène les créations des chorégraphes. Coco Chanel et les ballets russes, Gianni Versace et Maurice Béjart, Christian Lacroix puis Balmain par Olivier Rousteing avec le ballet de l’Opéra de Paris, Issey Miyake et William Forsythe, les exemples sont aussi nombreux que prestigieux. Avec "Couturiers de la danse", le Centre national du costume de scène rend hommage à ces prestigieuses collaborations et présente pour la première fois dans ses espaces une sélection de 120 costumes dans des vitrines pensées comme des écrins, enrichie de photos et vidéos. Conçue par le journaliste et auteur Philippe Noisette et scénographiée par l’architecte et artiste Marco Mencacci, l’exposition dévoile un véritable ballet de formes et de matières où le costume devient mouvement.

Renseignements: https://www.cncs.fr/

L'actualité de la musique avec Marie Leynaud

-Calypso Rose feat Patrice & Kobi Town: Same boat

Dj Guts s’allie avec le producteur français iZem pour remixer « Same Boat » de la légende vivante de Trinité-et-Tobago, Calypso Rose. Aux côtés des deux producteurs on retrouve l’auteur-compositeur-interprète sierra-léonais Patrice et le duo Kobo Town tous deux présents sur la version originale sortie en 2019 sur l’album Calypso Rose and Friends. Un titre au message toujours d’actualité qui nous rappelle que sommes tous dans le même bateau et que seule, la solidarité, peut nous hisser vers le haut.

-Mathieu Des Longchamps: Les Bras dans les bras

Mathieu Des Longchamps globe-trotter skater chanteur de bonheur débonnaire interprète son Vida Vivida en français. Paris est de nouveau une jungle, non pas que la nature ait repris ses droits, foulés par les pieds des Cro-Magnons feu balconistes. « Qui sait où l’on va ? » « Peut-on faire un engrais de nos regrets ? » nous questionne Mathieu Des Longchamps. Sim aurait pu lui répondre « il vaut mieux être accueilli par quelqu’un à bras ouverts que par personne à Brazzaville. »

-Luciani Kapranos: Summer Wine

La musicienne française et le leader de Franz Ferdinand livrent une version ensoleillée de la célèbre chanson pop de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood.