"Croire", le nouvel album de Natasha St Pier

La chanteuse reprend sa tournée des églises début septembre, avec déjà une centaine de dates en France, Suisse et Belgique pour 2020 et 2021.

La production a trouvé des solutions pour que les concerts puissent avoir lieu dans le respect des règles sanitaires. Il est prévu, quand c’est nécessaire, de diviser le compteur par deux et organiser 2 concerts.

www.facebook.com/NatashaStPierOfficiel/