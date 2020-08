Cruachan est un goupe Irlandais de folk metal, un genre musical fusionnel de heavy metal et de musique folklorique, incluant une rythmique rapide et saturée, mais également des instruments traditionnels des cultures auxquelles il se réfère, tels la flûte et la cornemuse. Un genre qui a émergé en Europe au début des années 1990, et qui s'est popularisé vers les années 2000.