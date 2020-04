Culture & confinement : faire le plein de musiques et de séries

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne. Chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, et chaque soir (à partir de mardi) de 21h à 22h, nous vous proposons des rendez-vous exceptionnels où vous avez la parole. > En savoir plus

► Appelez le 04 72 38 20 23

► Écrivez à : emissionspeciale@rcf.fr

De la musique pour vaincre le confinement

Franck Ciup, pianiste compositeur et fondateur du théâtre Saint-Bonnet (Bourges) nous le rappelle : "Quand on est privé de liberté, on veut s'évader [...] c'est pour cela que les gens sont plus attentifs à la musique maintenant." En effet, on voit sur les réseaux sociaux des concerts réalisés à distance, les télévisions repassent des spectacles et le soir à 20H parmi les applaudissements s'élèvent des voix qui entonnent des chansons connues. Alors, nous dit Franck Ciup, la musique est tant appréciée pendant cette période parce qu'elle "fait un bien fou pour ceux qui le reçoivent comme pour ceux qui la font. On se dit qu'on a une utilité". Partager la joie, c'est donc là le maître-mot de la musique, et le pianiste de citer Schubert "Le musique part du coeur et elle va au coeur." Et comme le temps semble s'être arrêté, immobilisé, que les heures passent lentement parfois, confinés en famille ou seul, on retrouve un nouveau rapport au temps : "La musique donne une échelle du temps, on y ressent des parfums. Quelque chose qui nous rappelle à la vie". Et c'est peut-être ce qu'il nous faut, aujourd'hui, nous rappeler à la vie.



Franck Ciup nous conseille une musique en particulier : Les Variations Goldberg de Bach, "Quand il faudra déconfiner, c'est avec Bach que je partirai sur la lune" nous assure le fondateur du théâtre Saint-Bonnet

La sélection télévision de l'hedomadaire le Pélerin Du samedi 18 avril au vendredi 24 avril

Timothée Duboc, journaliste, chef de la rubrique "Télévision" pour l'hebdomadaire Pèlerin nous dit que pendant le confinement "on retourne à nos classiques : on fait un arrêt sur image, on fait un bilan sur ce qu’on a aimé, ou moins." Certains reviennent à des séries comme Friends, d'autres en profitent pour découvrir des plateformes comme Disney +, Amazon Prime, Netflix.

Quant à la télévision, le Pélerin nous livre sa sélection pour la semaine :



Samedi France 5 Magazine, 20.50 Échappées belles : Les îles du Ponant

Dimanche France 2 Magazine, Le Jour du Seigneur et Présence Protestante : 10h30 Chrétiens chlorophylles, garder le jardin

Mardi Arte Enquête, 20h50 Tous surveillés : 7 milliards de suspects

Mercredi France 2 Série, 21.00 Réunions Une série familiale pour se dépayser, avec Laetitia Milot, Loup-Denis Ellion France2 et replay. 1ere diffusion le 15 avril et jusqu'au 29 avril sur France2, 6X52 mn

France 2 Magazine 22.45 Dans les yeux d'Olivier – Enfants placés

Jeudi France 5 Documentaire patrimoine, 20.50 Notre-Dame de Paris, les secrets des bâtisseurs

Vendredi Public Sénat Documentaire 22.00 Vers un monde altruiste



Prenez soin de vous, La nouvelle émission de RCF

PRENEZ SOIN DE VOUS, c'est la nouvelle émission de RCF pendant le confinement. Chaque jour du lundi au vendredi, de 9h à 10h, Melchior Gormand, lui-même confiné chez lui, vous propose de passer une heure ensemble, en direct. Échanger des bonnes idées pour vivre le confinement le plus sereinement possible, s'entraider entre auditeurs de RCF et partager de belles expériences de solidarité... La place est à la libre antenne sur RCF.