Curly Music par le Duo Macke Bornaw

Voici un CD né du confinement. Curly music est son nom. Il a été enregistré dans la région avec des instruments issus de la musique traditionnelle. Birgit Bornauw est à la cornemuse et à la musette de cour. Benjamin Macke lui est à l’accordéon diatonique et à la basse à pied. Ce dernier instrument a été construit sur mesure pour le duo. Le flûtiste François Lazarevitch les rejoint sur plusieurs titres.

Les pièces sont des arrangements de mélodies baroques comme la Sarabande de Haendel ou d’airs traditionnels. A noter une mélodie de la soprano Pauline Viardot.

Le mélange des timbres des instruments, l’étendue des registres, les arrangements et l’improvisation donnent à ces mélodies une énergie et des couleurs intenses. Les pièces alternent avec des accents quelquefois mélancoliques, mais la danse revient toujours apportant la légèreté.

Le cd s’écoute comme une vraie composition avec la poésie propre au duo.

Avant de retrouver les artistes en concert, vous pourrez vous procurer ce cd chez Phonolithe ou sur le site macke-bornauw.com.