Cyril Mokaiesh, chanteur engagé et responsable

Cyril Mokaiesh, un artiste qui s’est fait particulièrement remarquer en 2010, en proposant au public une chanson intitulée “Communiste” à un moment où la chanson dite “engagée” n’était pas spécialement à la mode. Plus surprenant encore, le fait d'assumer lyrisme et arrangements pop hérités de la meilleure chanson française. Quelque part entre Julien Clerc et Léo Ferré. Une chanson populaire et consciente à l'image de celle portée par Bernard Lavilliers qu'il a invité sur "La Loi du Marché". À l'occasion de son passage aux Nuits de Fourvière, le 26 juillet 2017, il évoque ce qui nourrit ses chansons.



iL N'Y A QU'un art de la vie

Depuis, Cyril Mokaiesh trace son chemin sans avoir peur de déplaire à ceux qui le trouveraient trop à gauche ou trop "variété". Ce qui nourrit ses chansons : une lucide amertume et une colère saine face à une actualité brûlante et un monde bruyant. Mais même si son album est sombre comme peut l'être le monde, il est toujours illuminé de poésie. Car pour lui, il n'est que des chansons d'amour, qu'elles parlent de politique ou d'autres choses. Il n'y a qu'un art de la vie, pas d'art de la mort.



Un chanteur responsable

Chanter devant un public induit pour Cyril Mokaiesh une responsabilité, comme celle de donner la parole à ceux à qui on la donne pas. Sa démarche artistique a été récompensée par la remise du Prix Raoul Breton 2017 lors de son concert à Lyon.

Concerts :

Mardi 2 août 2017 - Festival "Barjac m'enchante"- Barjac (30)

Samedi 5 août 2017 - Festival "Réveillez les Chouettes" - Sauxeville (50)

Dimanche 27 août 2017 - Festival "Les Solidarités"- Namur (Belgique)