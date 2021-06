Cyril Pallaud, l’orgue avec passion

Extraits de se premiers enregistrements, Cyril Pallaud interprète sur

l’orgue d’Oberhergheim J.P. Sweelinck, Fantasia Cromatica et

F. Liszt, Prélude et fugue sur Bach

Sur l’orgue d’Offwiller G. Boehm, Prélude de choral sur Vater unser et

J.S. Bach, Concerto en la mineur BWV593