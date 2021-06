Chants et musiques chamaniques



D’Âmes de Putois est né d’une rencontre entre Piwi Leman et Charline Fournel.

À l’aube d’un été, au pied d’un Arbre, face au soleil levant, à la chaleur du Feu et au cœur du Cercle Sacré…

Une fusion inspirée, donnant vie aux prières, aux chants et aux fruits d’histoires passées, présentes et en devenir.



Piwi Leman se déplace sur les routes du monde depuis 20 ans, porté au rythme de ses créations.

Un voyage en Inde en l’an 2000, suivit d’un Temazcal dans les montagnes Suisses lui ouvrent les portes du sacré.

En 2019, l’appel du Feu le ramène à la Terre et ses premiers chants sacrés « assumés » voient le jour.



Charline Fournel renoue avec ses couleurs, ses rêves et son processus créatif en 2017, suite à son premier Temazcal et à un événement qui marquera le cours de sa vie.

Sa rencontre avec le chant en 2018, portée par l’intention du soin, est une voie d’accès au sacré essentielle à sa guidance.

Dès lors, elle tisse le chant dans ses pratiques artistiques et thérapeutiques.