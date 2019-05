D'un orgue à l'autre avec Claire Delamarche et Octavian Saunier - Spéciale quinzaine de l'orgue 1/2

C'est le plus volumineux des instruments de musique : comment joue-t-on du pédalier et des 6000 tuyaux de l'orgue monumental de l'Auditorium ? Réponse avec l'organiste Octavian Saunier et la musicologue Claire Delamarche qui nous parlent de l'orgue dans tout ses états : avec ou sans orchestre, en ciné-concert pour accompagner les films ou en improvisation liturgique, avec des extraits du Requiem de Fauré et d'un compositeur Lyonnais : Charles-Marie Widor.