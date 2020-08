Dali et Gaudi à Carrières de Lumières aux Baux de Provence et l'actualité musicale

Le spectacle immersif: Gaudi Dali à Carrières de lumière aux Baux de Provence

cette année les Carrières de Lumières s’illuminent des oeuvres célèbres et singulières de Salvador Dalí. "Dalí, l’énigme sans fin" revient sur plus de 60 années créatrices du maître catalan qui a parcouru et inventé plusieurs styles artistiques. Le studio Cutback présente également une création, spécialement conçue pour les Carrières de Lumières. « Gaudí, architecte de l’imaginaire » revient sur Antonio Gaudí, source d’inspiration pour Dalí.

Renseignements: https://www.carrieres-lumieres.com/fr/home

L'actualité de la musique avec Renaud Volle

-Vianney: Beau papa

Extrait de son 3ème album dont la sortie est annoncée pour le 30 octobre. Le chanteur parle de des relations entre les beaux parents et les enfants. A travers ses paroles, l’artiste raconte l’histoire d’une rencontre merveilleuse entre deux personnes, qui deviennent peu à peu de la même famille.

-Raphaël: Maquillage bleu

Single sorti en août 2020, annonçant l'album "Haute fidélité" qui sort le 6 novembre. C'est le 9ème du chanteur. « C’est une chanson d’amour qui parle de nostalgie, du temps qui passe, des héros qui disparaissent. Je voulais que ce soit aussi une chanson assez dansante, presque comme les vieux tubes italiens. C’est une chanson de fin d’été » explique le chanteur.

-Terrenoire: Derrière le soleil

Terrenoire, c’est le groupe de chanson française composé de Raphaël et Théo, deux jeunes frères à la chevelure bouclée. Mais Terrenoire, c’est également un quartier calme de Saint-Étienne, dont est originaire le duo. Avec ce nouveau morceau, sorti le duo s’interroge sur la place du désir dans l’existence de chacun. Un thème universel, mais que les deux frères abordent sous l’angle de l’instinct passionnel et non de la pensée raisonnée.