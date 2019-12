Cette semaine, retour le tissu local avec une artiste mancelle qui a de nombreuses cartes à son jeu : Dame de Caro.

Passionné de musique depuis son plus jeune âge, elle cultive avec style sa personnalité atypique qui s’apparente à une pin-up des temps modernes, un personnage malicieux, parfois excentrique. Sa voix rauque s’harmonise parfaitement avec sa palette musicale très large allant de la chanson française poétique à des titres anglo-saxons rythmées inspirées du jazz et de la soul.

Sa renommée se construit de fil en aiguille grâce un passage remarqué dans un télé crochet en 2004, des récompenses dans des tremplins musicaux nationaux puis avec sa reprise phare de la chanson « Toxic » qui compte plus de 10 000 vues sur Youtube.

Forte de toutes ses expériences et de travail, elle sort son premier album en 2016, les dés sont jetés. Ce fût l’occasion de découvrir son écriture et sa composition soignée ; dont le titre éponyme lui permet de sortir son premier clip.

Elle nous présente aujourd’hui un morceau en groupe nommé « Souldoctor » prochain extrait d’un futur EP. Un morceau énergique puisé des origines funk, et toujours soul, sa marque de fabrique.

Une artiste prometteuse qui a déjà conquis un public, et à même depuis peu, un fan club qui lui est consacré !

Écoutons Soul-doctor, enregistré ici en version «live» un bon remède contre les maux du quotidien.