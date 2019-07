Daniel Droixhe, alias Elmore D.

Elmore D., qui nous fait l'amitié de sa présence en nos studios. L'homme porte deux casquettes : d'un côté, il y a Daniel Droixhe, le professeur à l'Université Libre de Bruxelles, le chargé de cours honoraire de l'Université de Liège, le membre de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, ... et de l'autre, Elmore D., bluesman liégeois depuis la fin des années soixante, grand admirateur de Skip James, qui a reçu le Trophée France Blues en 2003 et le grand prix de la chanson wallonne en 2005. La presqu'intégralité de ses enregistrements a été publiée en 2015 chez Frémeaux et Associés. Grand amateur de vintage blues et de guitares anciennes, il nous a apporté, entre autres, sa dernière acquisition, une Nässjö Parlour (de 1920-1930) et nous a gratifié de 3 titres en direct.