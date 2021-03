Daniel PIALAT & Yohann SALVAT, un duo de Feu

Jacques OBERLIN

né le 30/11/1962, Jacques a quitté Saint Benoît (86) pour Saint-Agnant (8kms de Rochefort sur mer : 17) depuis 2009 et présenta sa 1ére émission de L'Évangile en musique en septembre 2002 : "du rock au rap, en passant par la soul et les autres sons d’aujourd’hui, il est prouvé que le Gospel est une des sources d’inspiration musicale moderne, comme l’Église des premières heures pût l'être aussi, avec ses consonances juives d’abord, son inculturation, puis sa création qui lui fut propre, époques après époques, artistes après artistes...Mon souhait est de nous faire partager un moment d’écoute des bienfaits de Dieu, Père de Jésus-Christ, par des artistes modernes, nous parlant : "DANS LA LANGUE DE NOTRE CULTURE ACTUELLE"... N’hésitez pas à me faire part de vos réactions, quelles qu’elles soient ! A+ Jac.